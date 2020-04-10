Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İSTANBUL'DA HAREKETLİ ANLAR
İSTANBUL'DA HAREKETLİ ANLAR
İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek
İlhan Palut: Kulüpler artık özüne...
Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı
Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını...
Metrobüs şoförleri koruyucu tulum giydi
Metrobüs şoförleri koruyucu tulum giydi
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü yakalandı
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Gezin Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi'nde sona yaklaşıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nce, Elazığ'ın Maden ilçesindeki 'Gezin Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirildi.

10 Nisan 2020 Cuma 11:05
7 Okunma
'Gezin Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi'nde sona yaklaşıldı

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toprak muhafaza ve erozyon kontrol çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ağaçlandırma projelerinde ise, çok yönlü faydalanma sağlayacak değişik fidan türlerinin tercih edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen projelerden biri olan Elazığ’ın Maden ilçesindeki 'Gezin Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi'nde sona yaklaşıldı. Toprağın nakış gibi işlendiği ve yoğun bir emek sonucu hazırlanan teraslara sedir, meşe, karaçam, mahlep, dişbudak, akasya, aylantus ve ceviz gibi türlerden 600 bin fidan dikildi. Erozyonla mücadelenin yanı sıra arıcılık, yaban hayatı ve yöre halkına gelir getirmek amacıyla da tür seçimi yapılan projenin tamamlanması ile toplam 700 bin fidan toprakla buluşmuş olacak" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüGezin Toprak Muhafaza Ve Erozyon Kontrol Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması sevinç yarattı
Tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması sevinç yarattı
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü yakalandı
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü yakalandı
Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske
Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske
İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi
İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi
Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek
Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek
Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar
Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
E- devlet üzerinden maske siparişi veriyorlar
E- devlet üzerinden maske siparişi veriyorlar
'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu
'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı