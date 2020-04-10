ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toprak muhafaza ve erozyon kontrol çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ağaçlandırma projelerinde ise, çok yönlü faydalanma sağlayacak değişik fidan türlerinin tercih edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen projelerden biri olan Elazığ’ın Maden ilçesindeki 'Gezin Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi'nde sona yaklaşıldı. Toprağın nakış gibi işlendiği ve yoğun bir emek sonucu hazırlanan teraslara sedir, meşe, karaçam, mahlep, dişbudak, akasya, aylantus ve ceviz gibi türlerden 600 bin fidan dikildi. Erozyonla mücadelenin yanı sıra arıcılık, yaban hayatı ve yöre halkına gelir getirmek amacıyla da tür seçimi yapılan projenin tamamlanması ile toplam 700 bin fidan toprakla buluşmuş olacak" denildi.