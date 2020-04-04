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Geçişleri engellemek için jandarma önlemi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatılmasıyla, Düzce ile Sakarya arasında jandarma ve polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlarla sınırlı kalmadı, ara güzergahlar ve köy geçişleri de ulaşıma kapatıldı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:10
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Geçişleri engellemek için jandarma önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Büyükşehir olan Sakarya ile Düzce sınırında da jandarma ve polis ekipleri güzergahlar üzerinde önlemleri aldı. Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlar arasında değil, ara yollarda da alındı. Köy yollarına da jandarma tarafından kontrol noktaları kuruldu. Köylerin arasından geçişleri engellemek amacıyla Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan Yeşilvadi Köyü ile Düzce'ye bağlı Yeşilyayla köyü sınırında önlem alan jandarma ekipleri, araçların gidiş ve gelişine izin vermedi. Yalnızca Sakarya'da ikamet eden kişiler ile iş nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kalanların geçişlerine izin verildi.

Yeşilvadi Köyü Muhtarı Süleyman Selman, "Burası tam Düzce sınırı. Yeşilvadi ile Yeşilyayla arasındaki nokta. Şu anda tam sınırdayız. Kontroller iyi gidiyor. Vatandaşlar da kurallara uyuyor. Sağ olsunlar dikkat ediyorlar. Bugün orada işleri olanla gidip gelecek. Kesinlikle geçiş yasak, biz de 7-24 buradayız. Nöbet tutuyoruz. Bir sıkıntı olmayacak inşallah. Araçla geçişi kesinlikle yasak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantinaSalgınHastalık
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