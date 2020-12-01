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Gaziantep’te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

Gaziantep’te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

01 Aralık 2020 Salı 13:28
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Gaziantep’te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

GAZİANTEP - Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar havaların yağışlı olmasına rağmen çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Kalabalığın gözlendiği caddelerde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok kişi maskelerini çene altına indiriyor. Polis ve zabıta ekipleri ise yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarmayı sürdürüyor.

Öte yandan vatandaşlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepçarşılarda YoğunlukVaka SayısıKoronavirüs
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