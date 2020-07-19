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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2020 Pazar 11:09
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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Cumayeri ilçesi Dededüzü Köyü yolunda meydana geldi. Doğu illerinden Cumayeri ilçesine fındık toplamak için gelen işçileri alan Abdükerim Akçam, 81 DK 083 plakalı traktörü ile işçileri tarlasındaki konaklama alanına götürmek için yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün römorkunda bulunan 14 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce ve Hendek’teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FındıkİşçiTrafik KazasıDüzce
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