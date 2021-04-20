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Eşini öldürüp kaçtı, polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı

BURSA’da Mehmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Akgül Yıldız’ı (45), sokakta tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçıp bir eve saklanan, polisin geldiğini görünce de balkona çıkıp silahı başına dayayarak intihara kalkışan Mehmet Yıldız, yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından teslim oldu.

20 Nisan 2021 Salı 10:55
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Eşini öldürüp kaçtı, polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 428. Sokak’ta meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Akgül Yıldız, sabah işe giderken yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Akgül Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akgül Yıldız’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Akgül Yıldız’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÇATIYA ÇIKIP, SİLAHI BAŞINA DAYADI

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Yıldız’ın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi’nde bir evde olduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Yıldız, emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCinayetKadın Cinayeti
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