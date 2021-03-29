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Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' paylaşımının ardından Van'ın Erciş ilçesindeki yaya ve okul geçitleri yenilenmeye başladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:52
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Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde, '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması gerçekleştirilecek. Uygulamanın başlamasına 1 gün kala Van'ın Erciş ilçesinde çalışmalara hafta sonundan itibaren başlandı. Erciş Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilçedeki yaya ve okul geçitlerindeki çizgiler yenilenmeye başlandı. 

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun da katılacağı ​yarın düzenlenecek etkinlik ile yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla; ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden biri sembolik olarak kırmızıya boyanacak ve "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" sloganıyla 'yaya önceliği' vurgusu yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıVanErcişKırmızı çizgi
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