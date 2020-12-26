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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:40
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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.09'da meydana geldi. Yerin 11.57 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem
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