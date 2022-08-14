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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, TIR'a çarptı: 3 ölü

KONYA'da TIR'a arkadan çarpan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü Mustafa Samet Pullu ve yanındaki tarım işçileri Afgan uyruklu Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi (28), yaşamını yitirdi. 

14 Ağustos 2022 Pazar 10:01
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, TIR'a çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 19'uncu kilometresinde, Kaşınhani Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı sulayıp, Kaşınhanı Mahallesi'ndeki evine dönen Mustafa Samet Pullu yönetimindeki 52 ADD 935 plakalı kamyonet, ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Çelik'in kullandığı 33 DNJ 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hurdaya dönen kamyonetteki Mustafa Samet Pullu ile araçtaki Afgan uyruklu tarım işçileri Najmuddin Rahmanqul ve Mohammad Sharif Azizi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı duyup, kazanın yaşandığı bölgeye gelen sürücü Pullu'nun yakınları, cenazesi başında gözyaşı döktü. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Çelik ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTIRKamyonetKazaTrafik KazasıKonyaKaraman Karayolu
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