'Eğitim başlayana kadar afet bölgesinde eksikleri gidereceğiz'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'afet bölgesi' ilan edilen illerdeki eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerin durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in değerlendirmesine yer verildi. Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki gelişmeleri anbean izliyoruz. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri hastanelerde devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Selin sebep olduğu zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz her daim milletinin yanındadır" dedi.

Okullarda hasar tespit çalışmaları yapılacağını belirten Bakan Özer, "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz. Bölgedeki öğretmenlerimizin başta barınma olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz vasıtasıyla harekete geçtik" açıklamasında bulundu.