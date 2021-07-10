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Düzce’de selin yaraları sarılıyor

DÜZCE’nin Cumayeri, Akçakoca ve Çilimli ilçelerinde çarşamba günü yaşanan selin yaraları sarılıyor. Çöken yollar yeniden yapılarak köyler arasındaki ulaşım sağlanmaya çalışılıyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:19
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Düzce’de selin yaraları sarılıyor

Kentte çarşamba günü yağan yağmur sonrası yaşanan sel felaketinde Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık, Akçakoca ilçesinde bağlı Esmahanım ile Dilaver ve Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köylerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel suları evlere zarar verdiği gibi köyler arası bağlantıyı sağlayan yollarda da çökme oldu. Yağışların etkisini kaybetmesi ve sel sularının çekilmesiyle birlikte bölgeye İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri gönderilerek zarar gören yolların yeninden yapılması ve köyler arası ulaşımın sağlanması için çalışmalar başlatıldı. Büyük ölçüde onarılan yollarda ulaşım tekrar sağlanmaya başladı.

Diğer yandan selde evleri ve araçları zarar gören vatandaşlar da temizlik yapmaya başladı. Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde aracı sel sularına kapılarak sürüklenen Hüseyin Göç, suların çekilmesiyle aracını çamurdan çıkardı. Göç ailesinin zarar gören evinde de temizlik çalışmaları başladı. 2019 yılında da selden etkilendiğini ifade eden Hüseyin Göç, “Ben bu felaketi 2019 yılında da yaşadım. 2019 yılında da aynı zararı gördüm. Şimdi daha büyük zarar gördüm. Büyük bir sel beklemiyorduk. Ama ansızın oldu. Ne var ne yok süpürdü gitti. 40 petek arım da gitti. Bütün beyaz eşyalarım, evimin parkesi gitti” dedi.

Akçakoca Dilaver köyünde de çöken yollar yeniden yapılırken, dere yatağı DSİ ekiplerince açılmaya başladı. Köy sakinlerinden Nizamettin Özdemir “Akşam üstü 20.00 gibi başladı. 3 gün sürdü. Bugün ancak hava açtı. Buralar deniz gibiydi. Eve kadar sular geldi. 2-3 metre derinliğinde yeri kazdı ve aldı gitti. Demir kapılarımız, avlularımız gitti. Daha önceki selde de aynısı oldu” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceYağmurSel
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