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‘Dünyanın en uzun adamı’ ile 'Hayat tamircisi’nden kediler için kamu spotu

MARDİN'in Derik ilçesinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl ile dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, ısınmak için araçların motor bölümüne giren kedilere dikkat çekmek için, 'Haydi siz de kaputa vurun, hayat kurtarın' sloganıyla kamu spotu çekti. 

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:49
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‘Dünyanın en uzun adamı’ ile 'Hayat tamircisi’nden kediler için kamu spotu

Derik ilçesinde yaşayan kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağlayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl ile 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27.5 santimetre uzunluğundaki elleri ve 36.5 santimetre uzunluğundaki ayaklarıyla 3 kez Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sulan Kösen, kedilerin, ısınmak için girdikleri araçların motor bölümünde telef olmasına dikkat çekmek için kamu spotu çekti. 'Haydi siz de kaputa vurun, hayat kurtarın' sloganıyla çekilen kamu spotuna Derik Belediyesi de destek verdi.

'ARAÇLARI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KAPUTA VURULMASI GEREKİYOR'

​Kamu spotunda sürücülerin aracı çalıştırmadan önce kaputa vurmasının önemine değinen Hasan Kızıl, "Bunu yapmanız için dünyanın en uzun insanı olmanıza gerek yok. Haydi siz de kaputa vurun. Hayat kurtarın" diyerek sürücüleri uyardı. Hasan Kızıl, "Her yıl yüzlerce sevimli dostumuz araçların motorlarında sıkışıp hayatını kaybediyor. Kurtulanlar da maalesef felç oluyor veya sakat kalıyor. İnsanlar arabalarını çalıştırmadan önce kaputa vurması gerekiyor. Unutmayın, kaputa vurmanız demek, bir canın hayatını kurtarmak demektir. Bu kış aylarında kapınızın önünde ayakkabı kutularından kediler için evler yapabilir, biraz mama su bırakabilirsiniz. Ayrıca bu projemize destek veren Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'e de teşekkür ederiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinDerikHayat TamircisiSultan KösenUzun AdamHasan Kızıl
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