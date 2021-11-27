Donanma gemisi 'T.C.G. Güven' müze oluyor

Almanya'da 1937 yılında üretildikten sonra Türk donanmasına katılan 'T.C.G. Güven', uzun yıllar dalgıç gemisi' ve 'yangın söndürme gemisi' olarak hizmet verdi, 1987'de de hurdaya ayrıldı. Denizcilik firması bulunan iş insanı Aydoğan Acarer, Kasımpaşa'da demirleyen gemiyi satın alıp, kendi şirketi bünyesinde kullandı. Bodrum Deniz Müzesi ile iş birliği yapan Acarer, geminin, herkes tarafından görülmesi için, müze olarak kullanılması amacıyla protokol imzaladı. Gelecek aylarda ziyarete açılacak olan geminin, haftanın 6 günü hizmet vereceği bildirildi.

'MÜZE FİKRİNİ CAZİP GÖRDÜM'

Geminin müzeyle uzun yıllar yaşatılacağını belirten Aydoğan Acarer, "Bu gemi Türk donanması için 1937 yılında Almanya'da yapılarak aynı yıl teslim edilmiş. Donanmada önce dalış gemisi olarak daha sonra yangın söndürme gemisi olarak hizmet veriyor. Gemi, Kasımpaşa Deniz Kuvvetleri'nin önünde bağlıydı. Çocukken babamla dolaşmaya çıktığımızda beni bu gemiye götürürdü. Vakit geçirirdik. Gemide çocukluk hatıralarım olduğu için, gemiyi uzun yıllar boyunca takip ettim. Uzun yıllar hizmet verdikten sonra 1987 yılında hurdaya ayrıldı. Hurdaya ayrılan gemiyi ben aldım, 1996 yılında tekrar denize indirdim ama sıfırladım. Gemiyi tamamen restore ettim, güncel çalışır hale getirdik. Gemi hala çalışıyor. Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'nun (41) önerdiği müze fikri cazip geldi" dedi.

'2 SENE ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'

Proje hakkında bilgi veren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, "Bu süreç yaklaşık 2 sene önce başladı. Aydoğan Bey, bizim müzemize ziyarete geldi. Dünyada bu tip kültürel miras ögeleri 'müze gemi' olarak faaliyete geçebiliyor. Dünyada örnekleri çok olsa da bizim ülkemizdeki örnekleri 10 parmağı geçmiyor. 'Neden müze yapmıyoruz?' dedim Aydoğan Bey de bu fikri çok sıcak buldu. İçerisindeki objelerle ve aksamıyla müze olmaya hazır bir gemi. Aydoğan Bey'le 2 senelik süreç zarfında çalışmaya başladık. Proje ortakları Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Aydoğan Acarer ile müze gemiyi faaliyete geçirmek için protokol imzaladık. Önümüzdeki aylarda ziyarete açmaya planlıyoruz" diye konuştu.