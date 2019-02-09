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Doğubayazıt'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, biri polis 2 kişi yaralandı.

Doğubayazıt'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, biri polis 2 kişi yaralandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:54
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Doğubayazıt'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Çiftepınar Mahallesi Meyremana Caddesi'ndeki Beyazıt Pasajı önünde meydana geldi. Caddede araçlarından inen iki grup, bilinmeyen nedenle birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında çevredekiler pasaja kaçarken, çatışmaya giren gruptan bir kişi vurularak yaralandı. Çatışma sırasında bölgede bulunan ve sesleri duyunca olay yerine gelen Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, kavgayı ayırmak istediği anda darbedildi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden ekipler çatışmayı güçlükle sonlandırdı. Açılan ateşle yaralanan şüpheli ve darbedilen polis memuru hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Doğubayazıt Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün 13.30 sıralarında ilçemiz pasajlar bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde polisimiz olaya müdahale ederek her iki taraftan 4 kişiyi yakalamış, 3 tabanca ele geçirmiştir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 09.02.2019 08:56
Anahtar Kelimeler:
KavgaçatışmaSilahAğrıDoğubeyazıt
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