Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.992,18
ALTIN
915,57
DOLAR
14,30
STERLİN
18,90
EURO
15,59
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek amacıyla, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, özel harekat, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 11 kadın polis, kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 09:47
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kentte ilk kez özel olarak tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve ilçe devriye tim ekiplerinden seçilen 11 kadın polis, kentin çeşitli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulama gerçekleştiren ekibin tamamının kadınlardan oluşması, sürücülerin merakını uyandırdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki trafik denetiminde kadın özel harekat polisleri, çevre güvenliği alırken, diğer kadın polisler de denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücülerin trafik belgeleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analizi yapıldı.

'KADINLAR İÇİN DE POZİTİF AYRIMCILIK OLSUN'

Sürücülerden Emre Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan uygulamanın güzel olduğunu söyleyerek, “Böyle uygulamaların devamını istiyoruz. Toplumun bir parçasıyız. Erkek ve kadın hepimiz eşitiz. Kadınlar için de pozitif ayrımcılık olsun bu işlerde. Diyarbakır için de güzel bir uygulama” dedi.

'UYGULAMADAKİ HERKESİN KADIN OLMASI DAHA GÜZEL'

Kadın sürücü Canan Alp, uygulamadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Dünyada kadınlar olmazsa hiçbir şey yok gibi olur. Öyle demek lazım. Uygulamadaki herkesin kadın olması daha güzel. İnşallah her alanda ve meslekte var oluruz” diye konuştu.

 İl Emniyet Müdürü Aşkın tarafından Bağlar ilçesinde 21 Eylül 2021'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle başlatılan ve uyuşturucu ile terör olaylarına karşı oluşturulan 12 noktada ise 16 kadın, gece gündüz dönüşümlü olarak görev alıyor. Ayrıca kadınlardan oluşan 4 Yunus, 1 Şahin kadın timinden oluşan 6 ekip görev yapmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüDiyarbakırPolisKadın Polis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları
'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu
'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın
Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın
Piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
Piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma