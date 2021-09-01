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'Diyarbakır aşı ol' sloganıyla pedal çevirdiler

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:53
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'Diyarbakır aşı ol' sloganıyla pedal çevirdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup bisikletli, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Diyarbakır aşı olsloganıyla pedal çevirdi. 

Aşılanma oranında yüzde 60,1’le düşük kentler arasında yer alan Diyarbakır’da, aşının önemine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Yenişehir Belediyesi’nin koordinesinde, Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin Pedaldaş Bisiklet Grubu ve Yeşil Yıldız Derneği üyeleri, ‘Sağlığınız için aşıya pedal çevirin’ sloganıyla etkinlik düzenledi. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan başlayarak Ofis Semti Sanat Sokağı’nda kurulan aşı çadırına kadar ‘Diyarbakır aşı ol’ sloganları atarak pedal çevirdi.

‘HERKESİ AŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUZ’

Pedaldaş Bisiklet Grubu Başkan Yardımcısı Cüneyt Zengin, aşının önemin dikkat çekmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Zengin, “Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Aşı insanları hastalıklardan hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlıklı ve risk altındakilere uygulanır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireyin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez. Biz kulüp olarak aşının önemi ve aşı yapması konusunda herkesi aşı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öğer de, “Üzülerek söylemek gerekiyor ki Diyarbakır’da istediğimiz performansı yakalayamadık. Daha geçen haftaya kadar kırmızı kategorideyken şu an turuncu kategorideyiz. O yüzden istenilen, her iki doz aşının da mavi kategoride olmasıdır. Diyarbakır’da farkındalık oluşturmak ve milletimizi kulaktan dolma bilgilerden ziyade aşının koruyuculuğunu, aşının halk sağlığını koruma noktasında önemini vurgulamak ve milletimizin aşısını yapması amacındayız” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Aşı OlPedal çevirdilerSlogan
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