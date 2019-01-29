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Dicle Elektrik’ten örnek davranış

Sorumluluk bölgesindeki yerel yönetimlerle iş birliği yapan enerji şirketi Dicle Elektrik, yemekhanelerindeki yemek artıklarını, hayvanların yemesi için barınaklara göndermeye başladı. Söz konusu uygulama ilk kez Mardin'de hayata geçti.

Dicle Elektrik’ten örnek davranış

Sorumluluk bölgesindeki yerel yönetimlerle iş birliği yapan enerji şirketi Dicle Elektrik, yemekhanelerindeki yemek artıklarını, hayvanların yemesi için barınaklara göndermeye başladı. Söz konusu uygulama ilk kez Mardin'de hayata geçti.

29 Ocak 2019 Salı 11:22
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Dicle Elektrik’ten örnek davranış

DİYARBAKIR - Dağıtım hizmeti verdiği illerde bu güne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Dicle Elektrik, hayvanları unutmadı. Sorumluluk bölgesindeki yerel yönetimler ile işbirliği yapan enerji şirketi, personel yemekhanelerindeki artıkları çöpe atıp israf etmek yerine hayvanların yemesi için belediyelerin denetiminde bulunan barınaklara göndermeye başladı.
 

Dicle Elektrik, söz konusu uygulamayı ilk olarak Mardin’de hayata geçirdi. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, personelin kullandığı yemekhanede oluşan yemek artıklarının düzenli olarak hayvan barınağına taşınması için Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzalandı. Protokol uyarınca yemekhanedeki yemek artıkları düzenli biçimde toplanıyor. Toplanan yemekler, her gün düzenli olarak buraya gelen hayvan barınağına ait araçtaki belediye görevlilerine teslim ediliyor. Görevliler de söz konusu yiyecekleri, Eryeri yolu üzerinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürerek buradaki hayvanları doyuruyorlar. Böylece hem yemek artıkları çöpe atılıp israf edilmiyor, hem de soğuk kış günlerinde barınaktaki insan dostu hayvanların karınları doyuyor.
 

DİĞER İLLER PLAN DAHİLİNDE
 

Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen bu uygulama toplumun, özellikle de hayvan severlerin taktirini topladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın yürürlükteki yönetmeliklerine uygun yatırımları ile dağıtım hizmeti verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki tüketicilerine kesintisiz enerji verme çabasını sürdüren Dicle Elektrik uygulamayı ileriki zamanlarda diğer illerde de hayata geçirmeyi planlıyor.
 

UYGULAMA İLE İSRAF ÖNLENİYOR
 

Şirket olarak her konuda israfa karşı olduklarını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut ise, bu uygulama ile hayvanları doyurmak kadar israfı önlemeyi de amaçladıklarını söyledi.

Bulut, “Protokol kapsamında yemekhanede oluşan yemek artıkları her gün özel kovalarda toplanarak düzenli bir şekilde barınaktan gelen görevlilere teslim ediliyor. Daha sonra bu yemek artıkları belediye görevlileri tarafından barınaktaki hayvanlara veriliyor. İsraf konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak açısında son derece önemli olduğuna inandığımız bu çalışma ile hayvanların beslenmelerine de katkıda bulunuyoruz’’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrikörnek Davranış
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