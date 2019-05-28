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Dev mantar görenleri şaşırttı

Denizli'de Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı.

Dev mantar görenleri şaşırttı

Denizli'de Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı.

28 Mayıs 2019 Salı 17:14
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Dev mantar görenleri şaşırttı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, geçen gün halk arasında 'Tombak' olarak bilinen büyük bir mantar buldu. Zehirsiz olan ve yenilebilen dev mantarı arkadaşları ile birlikte tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığında olduğunu belirledi. Şaşkınlık yaşayan Emin Topal ve arkadaşları daha önce bu kadar büyük bir mantar görmediklerini söyledi.

Geçen yıl da yaylada 4 kilo ağırlığında bir mantar bulunduğunu belirten Topal, mantar meraklılarını yaylaya davet etti. Emin Topal, 'Tombak' ismiyle bilinen mantar türünün soğan ile kavrularak yapılan yemeğinin çok güzel olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağbaşı YaylasıDenizliDev Mantar
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