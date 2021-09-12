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Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı

TÜRKİYE’de deniz ve kıyı temizliği yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 2 milyon 850 bin ton atık topladı. Gönüllüler, son yıllarda mikroplastik kirliliği çoğalan Karadeniz'e yönelerek temizlik çalışmalarını artırdı. TURMEPA Samsun Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, "Atıklar, bütün deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturuyor" dedi.

12 Eylül 2021 Pazar 09:55
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Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı

Türkiye'de deniz ve kıyı temizliği faaliyetleri yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 1997 yılında İstanbul Boğazı'nda 'deniz süpürgesi' adını verdikleri kampanya ile 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de 2 milyon 850 bin ton atık topladı. Gönüllüleri son yıllarda mikroplastik kirliliği çoğalan Karadeniz'e yönelerek kıyılardaki temizlik çalışmalarını artırdı. Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla dernek öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Samsun'un Atakum sahilinde temizlik yapıldı, çöpler toplandı. 

'BÜTÜN DENİZ CANLILARI İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE'

TURMEPA Samsun Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, deniz temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek "7 tane teknemiz var, bunlarla yatlardan atık topluyoruz. Bugüne kadar topladığımız atık miktarı, 2 milyon 850 bin tondur. Elimizden geldiği kadar denizdeki atıkları toplamaya gayret ediyoruz. Atıklar, bütün deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bizim torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirasımız; temiz bir çevre, temiz bir denizdir" dedi.

'DENİZLER HEPİMİZİN, SAHİP ÇIKALIM'

TURMEPA Samsun Bölge Koordinatörü Damla Balçık da temiz bir denizin önemine dikkat çekerek "Samsun'da pandemi sonrası ilk kıyı temizliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinlik devam edecek. Atakum'da çok güzel bir sahilimiz var, özellikle burayı seçtik. Birçok kurumdan ve sivil toplum kuruluşundan etkinliğimizde destek gördük. Maalesef sahilde çok fazla sigara izmariti bulduk. Bu denizler hepimizin, daha fazla sahip çıkalım" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de amaçlarının Türkiye'ye örnek olacak bir Samsun oluşturmak olduğunu belirterek, kentin her alanda çevreye duyarlı bir şehir olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunDenizCopAtık
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