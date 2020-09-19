Değnekçi terörüne polis 'dur' dedi

İzmir'in birçok ilçesine araçlarını park eden vatandaşların yanına gelerek para isteyen 'değnekçi' olarak bilinen korsan otoparkçıların sayısında hayli artış görülmesi üzerine, denetimler arttı. Özellikle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yıllardır konuşlanan çok sayıda korsan otoparkçıya ‘dur’ demek için hastanenin çevresinde nöbet tutan ekipler görevlendirdi. Çeşitli şubelere mensup 10 polis, yaklaşık 15 gündür devriye gezdikleri hastane çevresini korsan otoparkçılardan temizledi.

Korsan otoparkçılara izin vermeyen polis ekipleri, Alsancak'taki Plevne Bulvarı'nda dün operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada korsan otoparkçılık yaptığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Korsan otoparkçılık yapanlardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Ne çekiyorsun, hey" diyerek tepki gösterdi. Operasyon öncesinde çekilen görüntülerinde ise şüphelilerin kendilerine park yeri sağlayabileceklerini anlatmak için önlerinden geçen araç sürücülerine el işareti yapıp durdurdukları ve araçları anahtarlarıyla beraber teslim aldıktan sonra bir başka yere götürüp park ettikleri, işleri bitince ise park ettikleri aracı aynı yerden alıp geri getirdikleri de görüldü.

VATANDAŞ DENETİMLERDEN MEMNUN

Birçok vatandaş, söz konusu kişilerin kendilerine park yeri bırakmadığını belirterek, yapılan operasyon için polise teşekkür etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Vatandaşlardan Fehmi Güreler, "Bizden para talep ediyorlar. Para vermeyince arabamıza zarar vereceklerinden korktuğumuz için para vermek zorunda kalıyoruz. 10 olur, 15 olur, 20 olur verilen paralar değişiyor. Daha önce bizzat benim başıma arabama zarar verildiği olmadı ancak sağdan soldan çok duyduk. Duyduğumuz için de para veriyoruz, bu yüzden gelmemiş olabilir" dedi. Bir diğer araç sürücüsü Ahmet Kor ise, "Bu işi yapanların tipleri değişik, korkuyoruz. Arabamı park eder etmez yanımda bitiyorlar ve para istiyorlar. Ben de her seferinde istemeden de olsa veriyorum" dedi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde su ve çiçek satan Mehmet Çamcı, "Ben suyu 1 liraya satıp şükrediyorum, adamlar 5-10 TL'yi beğenmiyor. Bunların sayıları bitmiyor. Birbirleriyle de parayı ben alacağım, bu sefer sıra bende gibi sebeplerle her saniye kavga ediyorlardı. Birbirlerini bıçaklıyorlar, ama ölmüyorlar da. Onlar gidince o kadar rahatladık ki, anlatamam. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

KORSAN OTOPARKÇIDAN PAZARLIĞI

Ayrıca Bayraklı Adliyesine yakın bir noktada korsan otoparkçılık yapan kişilerden biri, aracını park eden DHA muhabirine yanaşıp para istedi. Kendisine fiş kesip kesmediğini soran, aracın şirket aracı olması dolayısıyla kesilen fişi alıp, şirkete teslim etmesi gerektiğini aktaran muhabire korsan otoparkçının verdiği cevaplar pes dedirtti. Fiş kesmediğini belirten kişi, "İnsanlar gönlünden geçeni veriyor. 5-10 TL çay parası veriyorlar. 5 TL'nin fişi alıp şirkete verilmez, bir çay parası atarsın. Zaten para kazanamıyoruz, 40-50 TL ile çıkıp eve gidiyoruz. Ben eskiden beri buradayım, 12 sene oldu aynı yerdeyim" dedi. Korsan otoparkçı, kendisini sorularla sıkıştıran muhabire, "Burası özel mülk. Evet sokak numarası olabilir, ama burası özel mülk" diyerek savundu.