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Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti

VAN'ın Erciş ilçesinde 5 bin yıllık tarihi mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Altın ve tarihi eser aramak için gelen defineciler, yaptıkları kaçak kazılar ile mezarlıktaki kemikleri de ortaya çıkardı. Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, duruma tepki gösterdi.

18 Eylül 2020 Cuma 10:33
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Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti

Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından ikinci kez tahrip edildi. Mezarlıkta kaçak kazı yapan defineciler mezarlardaki kemikleri de açığa çıkardı.

Mezarlığı ziyaret eden Ercişli Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüklerini söyledi. Koşar, "Mezarlık, 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir mezarlıktır. İlk Tunç çağından günümüze kadar kullanılan tarihi bir mezarlıktır. Özelikle Osmanlılara, Selçuklulara ve Karakoyunlulara ait çok sayıda mezar vardı. 1992-1995 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından burada restorasyon çalışması yapılmış, bazı mezarlar düzenlenerek bugüne kadar getirilmiştir. Fakat ne acıdır ki, o restorasyondan sonra bu mezarlık definecilerin define aradıkları, mezarları kazdıkları, yer yer mezar taşlarını kırdığı köhne bir mezarlık haline gelmiştir. Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz. Bu mezarlığın gelecek nesillere taşınması için burayı iyi bir şekilde koruma altına almak gerekiyor. Tabi koruma derken, polisiye tedbirlerle tek başına olacak bir iş değil, halkın daha duyarlı olması, halkın bu konuda daha bilinçlenmesi gerekir. Halk gereken desteği vermezse, 10 yıl sonra Selçuklulara ait, Karakoyunlulara ait bir eser bulamazsınız. Yetkililerden ve halkımızdan 5 bin yıllık tarihi Selçuklu mezarlığına sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanErcişDefineMezarlık
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