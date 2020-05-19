Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
27 çalışan karantinada
27 çalışan karantinada
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Eyüpsultan’da 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı
Eyüpsultan’da 19 Mayıs coşkusu balkonlarda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette

TRABZON'da 1901 yılında kurulan matbaa, nesilden nesle işletilerek faaliyetini sürdürüyor.

19 Mayıs 2020 Salı 11:10
0 Okunma
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette

Ortahisar ilçesinde 1901 yılında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve arşivci Osman Nuri Eyüboğlu'nun kurduğu, ilk ismi 'İkbal' olan 'Olcay' matbaası, günümüzde de faaliyetini sürdürüyor. Olcay Matbaası şimdilerde Osman Nuri Eyüboğlu'nun torunu İsmet Eyüboğlu tarafından işletiliyor. Trabzon'da, Türk harfleriyle yayımlanan ilk gazete olan Olcay gazetesi de günümüzün değişen teknolojik şartlarına göre yaşatılıyor.

Matbaanın kurucusu olan dedesi Osman Nuri Eyüboğlu'nun, 1900'lü yılların tanınmış gazetecisi, fotoğraf sanatçısı ve arşivcisi olduğunu söyleyen İsmet Eyüboğlu, "Dedemin kullandığı makineler, Osmanlı Devleti zamanında Belçika'dan deniz yoluyla gelmiş. Burası hem Osmanlı döneminde, hem cumhuriyetin kuruluşunda faaliyet göstermiş. Matbaa, 1901 yılında 'İkbal' adıyla kurulmuş, 1930'lu yıllarda dedemin en küçük kızının ismi olan 'Olcay' olarak değiştirmiş. Yine 1909 yılında dedem Olcay gazetesini basmış, 1'inci Dünya Savaşı yüzünden gazeteye 1915 yılında ara vermiş, 1919 yılında yeniden devam etmiş. Burada Osmanlıca, Rusça, Fransızca çok sayıda gazete basımı yapılmış. Milli mücadeleyi dedem gazete basarak desteklemiş. Dedemin kardeşi Daniş Eyüboğlu da Kurtuluş Savaşı yıllarında Trabzon Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti üyesi olarak çalışmış ve cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 6 dönem Trabzon mebusluğu yapmış. 1941 yılında dedem vefat edince matbaa bir süre kapalı kalmış. Amcam Basat Eyüboğlu 1942 yılında burayı yeniden açmış, 1970'te de babam Mete Eyüboğlu devralmış. 1988'de babam vefat etikten sonra bir süre yine kapandı. 1993 yılında matbaayı yeniden açtım ve o günden beri çalıştırıyorum" dedi.

'RUSLARIN İŞGALİYLE DEDEMİN ARŞİVİ KAYBOLDU'

Osmanlı Devleti'nin işgal edildiği ve milli kurtuluş mücadele hazırlığının yapıldığı yıllarda matbaada Osmanlıca gazete ve dergiler basılarak dedesinin mücadeleye katkı sağladığını söyleyen İsmet Eyüboğlu, milli mücadele yıllarında o dönemde baskıda kullanılan ve 'klişe' denilen kalıplar ile gazete örneklerinin Ortahisar Belediyesi'nce açılan Tarih Müzesi'nde sergilendiğini belirtti. Matbaanın, Rusların Trabzon'u işgal ettiği yıllarda tahrip edildiğini ve belgelerin büyük kısmının Rusya'ya kaçırıldığını söyleyen Eyüboğlu, "Rusların Karadeniz'i işgal ettiği dönemde pek çok insan gibi dedem de ailesini alıp göç etmiş. Ruslar şehri ele geçirince burayı basmış, dedemin arşivleri de kaybolmuş. Birçoğunun Rusya'ya götürüldüğünü öğrendik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetTrabzonMatbaa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı
Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı
Safranbolu’da umutlar bayram sonrasına kaldı
Safranbolu’da umutlar bayram sonrasına kaldı
Doğu Karadeniz’de yaş çay hasadı başladı
Doğu Karadeniz’de yaş çay hasadı başladı
Dicle Vadisi'ne leylek akını
Dicle Vadisi'ne leylek akını
Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı
Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı
45 akrobat ve dansçı Antalya’da form tutuyor
45 akrobat ve dansçı Antalya’da form tutuyor
Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı
Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı
Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı
Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı