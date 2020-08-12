Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor

ÇORUM - İlçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e (66) ait tek katlı ahşap evin kümesinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler, bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevler ve dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, kentte sağlık görevlisi bir ailenin çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Soğutma çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Bayat Belediyesi’ne ait iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 3 evin çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, yıkım yapılıyor.

YANAN EVDEKİ 2 KARDEŞİ, HEMŞİRE ANNE EMANET ETMİŞ



Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiği için gündüzleri, Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı.



Öte yandan kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin’in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

‘EVDEN ÇIKARDIĞIMDA 2 ÇOCUK YAŞIYORDU'



Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında, ölen Ömer, Elif Naz ve Ela Çetin’in akrabaları olan Mustafa Demir (36), o anları anlattı. Yüreklerinin yandığını belirten Mustafa Demir, “Yangın sırasında inşaatta çalışıyordum ve eşim arayarak, yangını haber verdi. Hemen eve gittim, o sırada itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyordu. Halamın oğlu, ‘çocuklarım içerde, yanıyor’ dedi. Her taraf toz duman olmuştu. Etraf çok kalabalıktı, ‘içeri gireyim de, canları oradan alayım’ diye düşündüm. Kimse cesaret edemedi ve içeri girdim. Önce Elif Naz’ı daha sonra da bir oğlan çocuğunu çıkardım. İkisi de yaşıyordu, kalplerinin attığını hissettim. Eniştem zaten ölmüştü, yüz üstü yatar şekildeydi ve sırtı yanmıştı. Daha sonra itfaiye personeli geldi ve onla beraber çıkardık. Yüreğimiz yandı” dedi.



‘İKİ ÇOCUĞU BİRBİRİNE SARILI ŞEKİLDE BULDUK’



Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyleyen Mustafa Demir, "2 gün önce halam, ‘elektriklerde sıkıntı var, gidip geliyor’ demişti. Ev zaten bildiğin çıraydı, her tarafı odun olan ahşap bir evdi. Elektrik saatinin olduğu yer de odunluğun yanındaydı. Yangın çıkınca halam kendisini dışarı atmış, çocukların elinden tutmuş çıkmak için ama korkmuşlar ve içeri kaçmışlar. Halamın da yüzü hep yanmış durumda, eniştem çocukları kurtarmak için alevlerin içine giriyor ve 2 çocuğu camdan çıkarıyor. Ancak çocuklar korkudan gidemiyor ve o iki çocuğu, birbirine sarılır şekilde en son bulduk. Ben içeri girdiğimde çatı yanıyordu, ev çok kötü bir durumdaydı” diye konuştu.