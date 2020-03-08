Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü
Olimpiyatlara tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz
Olimpiyatlara tam takım katılmanın hesaplarını...
Fenerbahçe-Y.Denizlispor maçının ardından
Fenerbahçe-Y.Denizlispor maçının ardından
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı 
Riad Bajic 189 gün sonra...
Özel harekattan Meriç’te devriyede
Son Dakika
Özel harekattan Meriç’te devriyede
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü

Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu

08 Mart 2020 Pazar 16:24
0 Okunma
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü

Kocaeli (DHA)

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çobanlık yapan Veysel Demir (17), babasının karşı çıkmasına rağmen hocasının ısrarıyla başladığı dalga sörfü sporunda Türkiye 3'üncüsü oldu. Çobanlık ve sörf sporunu aynı anda yürütmeye çalışan Demir, hedefinin dalga sörfünde Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyledi.

Kandıra Babalı Mahallesi’nde çobanlık yapan Veysel Demir, hiçbir eğitim almadan başladığı dalga sörfünde 2,5 yıl sonra Türkiye üçüncülüğü kazandı. Antrenörü Tolga Hadimoğlu’nun ısrarıyla Babalı Surf City’de başladığı sörf sporunda daha başarılı olmak için her gün çalışan Veysel, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan babasına koyunlarına bakmasında da yardım ediyor. Her sabah kahvaltısının ardından sörf antrenmanına gelen Veysel Demir, çalışmasının ardından babasının yanına giderek koyunlarını otlatıyor. Dalga sörfüne yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan Veysel Demir, geçen yaz Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası’nda üçüncülük derecesi kazanarak kürsüye çıktı.

Çobanlık yaparken dalga sörfüne başlama hikayesini anlatan Veysel Demir, "Ben burada koyun çobanlığı yapıyordum. Sonra burada sörf yapmaya başladım. Bu sporu sevdiğim için daha çok yapmak istedim. Yarışmalara kadar yükseldim ve Türkiye üçüncüsü oldum. 2,5 senedir sörf yapıyorum. Bu süreçte 2 kez Türkiye Şampiyonası’na katıldım. Bunlardan birinde de üçüncülük elde ettim. Sabah babam koyunları ahırdan çıkartıp götürüyor. Ben evde kahvaltımı yapıp buraya geliyorum. Sörf yapıyorum. Eğer dalga olmazsa antrenman yapıyorum. Zaten haftanın 2 günü dalga olmuyor. Diğer günler dalgalı oluyor. Antrenmandan sonra tekrar koyunların yanına gidiyorum. Akşam olunca da koyunları ahıra kapatıyorum" dedi.

'KOYUNLARI OTLATIRKEN SÖRF YAPANLARI SEYREDERDİ'

Kırsal bölgedeki yetenekli çocukları spora kazandırmak amacıyla sörf okulu açtığını söyleyen antrenör Tolga Hadimoğlu, "Kırsal kesimde, özellikle kendi bölgesine kısılmış yetenekli çocukların dalga sörfüyle birlikte kariyer yapabileceğini düşündüğümüz bir proje bu. Veysel de bu çocuklarımızdan bir tanesi. Veysel gibi bu bölgemizden çıkmış, şu anda Milli Takımda Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil eden 4 gencimiz var. Hatta 2020 olimpiyatlarına şu anda kota mücadelesi veren gençlerimiz de var. Veysel, bu çocuklarımızın dışında çok özel bir yere sahip bende. Çünkü ailesi hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Veysel bundan bir 4 sene evvel koyunlarını bu kumsalın arkasındaki tepeliklere getirip otlatıyordu. O sırada gelip gizli gizli, neredeyse bir 400-500 metre geriden, bir tepenin arkasından sörf yapanları seyrederdi. Ne zaman aramıza katılsın diye yanına gitmeye kalksak, hemen koyunlarını toplayıp utangaç bir şekilde ahıra kaçardı. Bu böyle 1-2 sene devam etti" diye konuştu.

'KENDİ BAŞINA SÖRF YAPMAYA BAŞLADI'

Veysel Demir’in hiçbir eğitim almadan sörf yapmaya başladığını belirten Hadimoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan 2,5 sene kadar önce bir baktım Veysel yine koyunlarını otlatmaya getirmiş. Bu sefer daha yakındı bize, koşup yakalayabileceğim mesafedeydi. Yanına gidip, ‘Ne yapıyorsun?’ dediğimde utanarak ‘Hocam, sörf yapanları seyrediyorum’ dedi. Bende, ‘Hadi gel sen de katıl bize, ağabeylerinle birlikte sen de sörf yap’ dedim. ‘Hocam olmaz’ deyip kaçtı bu sefer. Ertesi gün, yine aynı saatlerde koyunlarını getirmişti. Bu sefer daha da yakındı. Bir şeyler anlatmak istiyor ama yapamıyor gibiydi. Bu sefer elimde sörf tahtasıyla yanına gittim. Tahtayı uzatarak, ‘Veysel bu sörf tahtasını al, sen de arkadaşlarınla birlikte suya girip bir dene’ dedim. Tahtayı alıp gitti. Biz bu bölgede yüzlerce çocukla ilgilendik ama beni şaşırtan birkaç çocuktan biri de Veysel’dir. Hiçbir eğitim almamasına rağmen yaklaşık 1,5- 2 sene kadar dışarıdan seyretmesine rağmen, tahtayı aldıktan bir 15 dakika sonra dalga yakalayıp tahtanın üzerine kalktığını gördüm. Bu sadece beni değil, sörf akademisinde izleyen birçok insanı şaşırtmıştı. Biz herhangi bir eğitim, herhangi bir bilgi vermeden kendi başına sörf yapmaya başladı. Bu çok az rastlanan bir şey." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VeyselSörfçoban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Seydişehir'de kaza!
Seydişehir'de kaza!
Özel harekattan Meriç’te devriyede
Özel harekattan Meriç’te devriyede
Kömür tozları nedeniyle halk tepkili
Kömür tozları nedeniyle halk tepkili
Tamamı kadınlardan oluşuyor
Tamamı kadınlardan oluşuyor
Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
10 milyon yavru balık üretilecek
10 milyon yavru balık üretilecek
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır’da STK'lardan Mehmetçiğe destek
Iğdır’da STK'lardan Mehmetçiğe destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı