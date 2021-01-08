Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı

TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden Naci Ak yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu. Cipten inen sürücü Naci Ak'ın elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.