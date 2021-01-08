Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1533
ALTIN
447.713
DOLAR
7.3560
STERLİN
9.9921
EURO
8.9988
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Film plato alanı 10...
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Cip sürücüsünün olayın ardından aracından inip, bıçakla kendisine zarar verdiği öne sürüldü.

08 Ocak 2021 Cuma 10:44
20 Okunma
Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı

TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden Naci Ak yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu. Cipten inen sürücü Naci Ak'ın elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliÇayırovaçipTrafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dereler kurudu, hamsinin yiyeceği plankton azalınca boyu küçüldü'
'Dereler kurudu, hamsinin yiyeceği plankton azalınca boyu küçüldü'
Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
Tunceli’de vaka sayısı, yüzde 75 düştü; 2 ilçede de sıfırlandı
Tunceli’de vaka sayısı, yüzde 75 düştü; 2 ilçede de sıfırlandı
Üzümün geni, eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor
Üzümün geni, eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor
'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında
'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında
Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler
Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler
DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ağırladı
DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Elektroteks'e Övgü
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Elektroteks'e Övgü
Nilüfer Belediyesi Elmalı ile Kardeş Oldu
Nilüfer Belediyesi Elmalı ile Kardeş Oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma