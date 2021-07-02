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Çıldır Gölü'nde fayton sezonu

02 Temmuz 2021 Cuma 10:45
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Çıldır Gölü'nde fayton sezonu

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü çevresinde atlı fayton gezileri başladı. 

Pandemi nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerinin iptal edilmesiyle öne çıkan ve kış turizminin en sevilen rotası haline gelen Çıldır Gölü, aktivite imkanlarıyla yazın da ziyaretçi çekiyor. Kışın üzerinde kızak yapılan Çıldır Gölü, yazın sürat teknesinden sonra atlı fayton turlarıyla da her mevsim turistlerin uğrak noktası oluyor. Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, buz pateni yapılan; atlı kızak ve kar motoru ile gezilebilen Çıldır Gölü, yazın da 164 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuş sesleri arasında faytona binenler, doğal ortamda gezmenin keyfini çıkarıyor.

Atlı kızaklarla ziyaretçilere hizmet veren Ufuk Ada, Çıldır Gölü'nün Ardahan ve Kars sınırlarında yer alan 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü olduğunu belirterek, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte yer aldığını söyledi. Ada, "Yıllardır atlı kızaklarla yerli ve yabancı misafire hizmet veriyorduk. Doğal güzelliği ile bilinen Çıldır Gölü kenarına gelen misafirlere yazın sürat teknesinin dışında nasıl bir hizmet verebiliriz, diye düşündük ve aklımıza fayton geldi. Çıldır Gölü çevresinde fayton gezintileri başladı. İlgiden memnunuz" diye konuştu.

Gölün doğal güzellikleri yanı sıra aynı zamanda çeşitli göçmen kuşların da üreme ve uğrak yeri olduğunu kaydeden Ardahan Çıldır Gölü Turizm Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adalardan kaldırdığı faytonları, Esenyurt Belediyesi'nin vasıtasıyla ve kooperatif adına Çıldır Gölü'ne 10 adet fayton aldık. Çıldır Gölü'nde pek bilinmeyen çok nadide bir sahilimiz var. Buraya gelen misafirlerimiz atlı faytonla gezinti yaparken, kuşları rahatsız etmeden seyretmelerini sağlıyoruz. Gölün kenarında kuş gözetleme kulesi var. Faytonla dolaşırken dürbünle kuşları gözetlemeleri için değişik bir aktivite düzenlemiş olduk" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çıldır GölüFayton Sezonu
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