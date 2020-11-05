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ÇEVİKEL; EN KISA ZAMANDA PANDEMİNİN SIKINTILARINI ATLATACAĞIZ

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL SANAYİCİ ÜRETMEYE VE İHRACATA DEVAM EDİYOR DEDİ..

05 Kasım 2020 Perşembe 17:42
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ÇEVİKEL; EN KISA ZAMANDA PANDEMİNİN SIKINTILARINI ATLATACAĞIZ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Ekim ayı ihracat rakamının aylık bazda en yüksek rakama ulaşmasının sevindirici olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Sanayici üretmeye ve ihracata devam ediyor. Bu rakamlar pandeminin ekonomik sıkıntılarını en kısa zamanda aşacağımı gösteriyor” dedi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Ekim ayı ihracatını değerlendirdi.  Başkan Çevikel, Ekim ayı ihracatının yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olmasının ve aynı zamanda bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı olmasının özellikle pandeminin ekonomik olarak da sıkıntılarının yaşandığı bu dönemde umut verici olduğunu söyledi.  Sanayicinin üretmekten, ihracattan vazgeçmediğini ve rakamlarının da bunun en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Çevikel, “Sadece ihracat yapmak tek başına kalkınma için geçerli değil. İhracatın ithalatı karşılama oranları da yerli üretim ve dışa bağımlılık açısından çok önemli. Ekim ayında dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı. Bunda hükümet tarafından alınan karalar ve desteler de etkili oldu. Hep birlikte bu dönemi en kısa sürede atlatacağımıza inancım tam” dedi. BURSA DA EKİM AYINDA AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ORANI YAKALADI. Bursa Ekim ayı ihracat rakamının da yılın en yüksek oranını yakaladığını hatırlatan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Bursa’nın Ekim ayı ihracat rakamı bir milyon 456 bin dolar. Bu yıl içindeki en yüksek aylık ihracat rakamı. Bir sevindirici olay da Ekim ayında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ikinci il olmamız. İhracatta çifte mutluluk yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DOBSİADçevikelBursaPandemiMustafa Yıldızönce Vatan
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