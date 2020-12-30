Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1481
ALTIN
442.135
DOLAR
7.3160
STERLİN
9.9223
EURO
8.9681
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
VE AŞILAR TÜRKİYE'DE
Kapat

Çeşme'de uyuşturucu operasyonu 

İZMİR’in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçen Hint kenevirleri imha edildi. 

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:00
9 Okunma
Çeşme'de uyuşturucu operasyonu 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Çeşme ilçesindeki bir adreste uyuşturucu madde üretimi ve satışı gerçekleştirildiği bilgisini aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Alaçatı Mahallesi’nde bulunan adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre izlenen adreste, uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Savcılık kararı ile eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirçeşmeNarkotikUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Ardahan Valisi, tescillenen fasulyeyi önce tanıttı, sonra servis yaptı
Ardahan Valisi, tescillenen fasulyeyi önce tanıttı, sonra servis yaptı
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret
Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Yargıtay, ucuz ekmek satışının 'haksız' olduğuna hükmetti
Yargıtay, ucuz ekmek satışının 'haksız' olduğuna hükmetti
Keşan'da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi
Keşan'da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma