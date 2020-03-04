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Çatak'ta, çığ düşmesiyle kapanan yollar açılıyor

Van'ın Çatak ilçesinde, çığ düşmesi nedeniyle kapanan mahalle yolları, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla açılıyor. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçede en fazla Korulu, Sözveren ve Toyga mahallelerinin yollarına çığ düştüğünü, bugün itibarıyla 2 mahalle yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:21
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Çatak'ta, çığ düşmesiyle kapanan yollar açılıyor

VANÇatak'ta, geçen ay etkili olan kar yağışlarında birçok noktaya çığ düştü. Çığ tehlikesi bulunan yolların trafiğe kapatılmasıyla can ve mal kaybı olmadı. Mahalle yollarının ulaşıma açılması için Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Çatak İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Hüseyin Duman ve VASKİ Çatak Şube Şefi Mahir Erdoğanlı ile birlikte yol açma çalışmalarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. 

Belediye Başkanı Şeylan, ilçede en fazla Korulu, Sözveren ve Toyga mahallelerinin yollarına çığ düştüğünü, bugün itibarıyla 2 mahalle yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi. Başkan Şeylan, "Bugün itibarıyla 2 yolumuzu daha ulaşıma açtık. Sadece Sözveren Mahallesi Yaylaönü mezrası sokağımızın yolu kapalı. Orada da ekiplerimiz 4 iş makinesi ile 3 gündür çalışıyor. Birkaç güne kadar o yolumuzu da ulaşıma açarak, ilçemiz genelinde çığ nedeniyle kapanan mahalle yollarımızın tamamını ulaşıma açmış olacağız. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6-7 metreyi buluyor. Toyga Mahallesi'nin Tozkoparan mezrasına düşen çığımızın boyu 30 metreyi geçiyor. 3 iş makinesiyle 1 hafta süren çalışma ile anca ulaşıma açabildik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanÇatakçığ Düşmesiyle Kapanan Yollar Açılıyor
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