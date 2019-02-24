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Çanakkale'de okullar tatil edildi

Çanakkale'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinin yanı sıra 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Çanakkale'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinin yanı sıra 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

24 Şubat 2019 Pazar 15:16
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Çanakkale'de okullar tatil edildi

 ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'de dün başlayan ve bugün de hafif şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent merkezi ve ilçelerinde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Çanakkale merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de yarın idari izinli sayılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleOkulTatilKarönce Vatan
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