Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde bulunan Konuk Evi'nde saat 04.00'te başladı. Yürüyüş öncesinde, sahur vakti katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.

Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılında 57'nci Alayı yad etmek üzere Vefa Yürüyüşü için bir aradayız. Çanakkale Ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakarlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Nasıl Sarıkamış'ta, Zafer Tepe'de, Dumlupınar'da var isek, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, vefa duygusunu diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz ve bu gece gençlerimizle Çanakkale'deki kamp alanımızda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz. Az önce sahur ikramımızı gençlerle birlikte paylaştık. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Hakikaten ecdadımızın bize emanetini hem güçlü bir şekilde yarınlara taşıma adına onun bilinci ile yaşamaya gençlerimiz ile birlikte devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale'nin tüm kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve çifte ezan okundu. 107 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Bakan Kasapoğlu ve katılımcılar, 57. Alay Yürüyüşü'ne başlamak için Kocadere Kamp Alanı'na hareket etti.

GELİBOLU YARIMADASI'NDA TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca 57'nci Alay'ı Conkbayırı'na göndererek "Size savaşmayı değil; ölmeyi emrediyorum" demesiyle başlayan tarihi yürüyüş, temsili olarak gerçekleştirildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanından saat 07.00'de başlayan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte 3 bine yakın kişi katıldı.

107 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı 5,5 kilometrelik yürüyüş, 2 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle 107 metrelik Türk bayrağı açıldı. İzcilik Federasyonu bünyesindeki izciler de sırtlarında 'Dedeciğim, ben geldim' yazılı cepkenlerle yürüdü. Yürüyüş sırasında kurulan 4 ayrı istasyonda; Çanakkale Savaşları canlandırıldı, şiirler ve türküler okundu.

Çanakkale Savaşları gazilerinden, 1994 yılında, 110 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz (86) da 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katıldı. Kaçmaz, Bakan Kasapoğlu ile bir süre sohbet edip, gazi babasının fotoğraflarını gösterdi.