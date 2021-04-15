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Çanakkale açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Nisan 2021 Perşembe 08:56
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Çanakkale açıklarında deprem

Ege Denizi'nde saat 05.54'te de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.10'da meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde oldu. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Midilli Adası, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde saat 05.54'te de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziçanakkaleAyvacıkDepremAfad
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