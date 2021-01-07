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Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Elektroteks'e Övgü

ELEKTROTEKS’İN 130 ÜLKEYE İHRACAT YAPMASI GURUR VESİLESİ”& ELEKTROTEKS’TEN PANDEMİDE İSTİHDAM VE YATIRIM HAMLESİ.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:50
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Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Elektroteks'e Övgü

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA -Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yatak imalat makinaları sektöründe dünyanın öncü firmalarından biri olarak 130 ülkeye ihracat yapan Elektroteks firmasını ziyaret etti. Başkan Aktaş, “İhracatımıza nitelikli üretimleri ile katkıda bulunan ve 130 ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren, dünya genelinde sektörünün öncüsü Elektroteks firmasını tebrik ediyorum, böyle firmalarımızla gurur duyuyoruz” dedi. Bu sene kuruluşunun 30.’cu yılını kutlayan ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstererek dünyanın dört bir tarafındaki yatak fabrikalarının makine hatlarını imal eden Elektroteks, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı. Ziyarette Başkan Aktaş’a Ak Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem de eşlik etti. Fabrikanın üretim bölümünü gezen Başkan Aktaş ve beraberindeki heyet, Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler tarafından bilgilendirildi. Üretim hattını, teknolojik makineleri ve robot sistemlerini yakından inceleme fırsatı bulan Başkan Aktaş, daha sonra Elektroteks fabrikası çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle de sohbet eden Başkan Aktaş, üretim ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. “Pandemiye rağmen durmadık”.. 30 sene önce, 1990 yılında Bursa'daki tekstil fabrikalarına elektrik-elektronik servis hizmetleri sağlayarak iş dünyasına adım attıklarını belirten Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, daha sonra başladıkları yatak makineleri üretiminde dünyanın önde gelen markalarının tercihi konumuna geldiklerini belirtti. Özellikle pandemi döneminde istihdam ve yatırımda önemli atılımlar yaptıklarını söyleyen Güler, “Pandemide, mevcut fabrikamıza ek olarak; Görükle Sanayi Bölgesi’nde de yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdik. 40 bin metrekare alan üzerine 15 bin metrekare kapalı alana sahipyeni fabrikamızda 80 kişilik ek istihdam sağlayarak kapasitemizi 2 katına çıkardık” dedi. “Elektroteks beni gururlandırdı”. Elektroteks ziyareti ile ilgili konuşan Başkan Aktaş, Bursa’nın gururu olan firmaları ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, “30 yıldır ülkemizde ve kentimizde markalaşma yolunda hızla ilerleyen Elektroteks’in sahibi Osman Bey’i, çocuklarını ve tüm ekibini kutluyorum. İhracat rakamlarını nitelikli bir şekilde yükseltecek üretimler yapmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.Elektroteks de bunu yapan firmalarımızdan biri. Gurur duydum. Bursa üreten marka bir şehir. Bizler de marka şehrimizin her alanda daha da ilerlemesi adına taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaştan Elektrotekse Övgü
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