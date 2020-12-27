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BUÜ’DEN İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE ANMA VE VEFA GÜNÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi, hayatını kaybeden akademisyen, personel, öğrenci ve bağışçılarını unutmadı.

27 Aralık 2020 Pazar 12:20
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BUÜ’DEN İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE ANMA VE VEFA GÜNÜ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Fakülte yönetiminin Cuma namazı öncesinde düzenlediği vefa günü organizasyonunda ebediyete irtihal edenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hatim duası yapıldı

BUÜ İlahiyat Fakültesi; Üniversite Rektörlüğü, Bursa İlahiyat Vakfı, Kıraat Topluluğu ve Bursa İlahiyat Eğitim Merkezi ortaklığında İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleştirilen ‘Vefa Günü’ programında merhum akademisyen, personel, öğrenci ve bağışçılar için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası okundu. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye özel önemin gösterildiği programa yoğun bir katılım oldu. Programda, Kıraat Anabilim Dalı hocaları tarafından Kur’an tilaveti edildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından da Hatim duası yapıldı.

Program hakkında açıklama yapan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, geleneksel hale gelen 'Vefa Günleri’nin üçüncüsü düzenlendiklerini söyledi. Modern hayatın koşuşturması içinde unutulan "Vefa" kavramını gündemimizde canlı tutma gayesiyle bu programları yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bilal Kemikli; “Vefa İslam ahlakının temel kavramlarından biridir. Vefa, insanı gerçek manada tamamlayan bir sıfattır, erdemdir. Bu tamamlama ise hatırlamakla ilgilidir. İlahiyat Fakültesi olarak bu erdemi hatırlatma çabasındayız. İlahiyat Fakültemiz, 45 yıllık bir fakültedir. Bu programlarda sadece fakültemize emeği geçen hocalarımızı değil, öğrencilerimizi, memurlarımızı, Vakıf bağışçılarımızı da hatırlamak istiyoruz. Bu yıl Vefa Günü kapsamında 25 hatim okunmuştur. İlahiyat Fakültesi Camii'nde Cuma namazından evvel okunan aşr-ı şeriflerin ardından hatim duasıyla Fakültemizden âhirete irtihal etmiş hocalarımız, memurlarımız, öğrencilerimiz ve Bursa İlahiyat Vakfı'na maddi ve manevi katkıda bulunmuş Vakıf bağışçılarımızı anmış olduk” dedi.

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