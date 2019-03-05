Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104721
ALTIN
221.935
DOLAR
5.3696
STERLİN
7.0742
EURO
6.0814
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Dolar 5.39, euro 6.11 ve sterlin 7.10 lirada
Dolar 5.39, euro 6.11 ve...
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
8 bin çarşı ve mahalle...
İzmir'de sokak ortasında cinayet
İzmir'de sokak ortasında cinayet
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken...

Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

BURSA’nın Karacabey ilçesi Marmara Denizi açıklarında gece gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

BURSA’nın Karacabey ilçesi Marmara Denizi açıklarında gece gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05 Mart 2019 Salı 09:46
11 Okunma
Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.07'de merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesinin 9.5 kilometre açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkez ile Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ilçeleri ve Balıkesir’in Bandırma, Manyas, Gönen ve Erdek ilçelerinden de hissedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de sokak ortasında cinayet
İzmir'de sokak ortasında cinayet
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor
Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor
Tendürek Dağı geçidi kapandı
Tendürek Dağı geçidi kapandı
TOKİ’den Sivas’a millet bahçesi
TOKİ’den Sivas’a millet bahçesi
Memurları dolandıran çeteye operasyon
Memurları dolandıran çeteye operasyon
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar
Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar
Çanakkale'de okullar tatil edildi
Çanakkale'de okullar tatil edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ