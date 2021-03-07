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Bursa Valisi Canbolat'tan Uyardı

Bursa Valisi Canbolat'tan Uyardı: Tehlikenin Farkında mıyız? Dedi..

07 Mart 2021 Pazar 13:48
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Bursa Valisi Canbolat'tan Uyardı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa'da artan vaka sayıları sebebiyle bir uyarı da Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan geldi. Canbolat açıklamasında Lütfen kurallara uyalım. Kıymetli Bursalılar, Yeni Kontrollü Normalleşme sürecinin başarısı, toplum ve birey olarak her birimizin göstereceği dikkat ve itinaya bağlı olduğunu lütfen unutmayalım ifadelerini kullandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat,  yaptığı açıklamada Bursa'da yükselişe geçen vaka sayıları ile ilgili olarak vatandaşlara dikkat çağrısında bulunurken, Bursa’mızın esenliği için bütün ilçelerimizde denetimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor/ edecek şeklinde sözlerini sürdürdü. Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle. Vatandaşlarımızın sağlığı, Bursa’mızın esenliği için bütün ilçelerimizde denetimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor edecek. Denetimlerde görev alan tüm kurumlarımızın kıymetli yönetici ve personeline teşekkür ediyorum. Lütfen kurallara uyalım. Kıymetli Bursalılar, Yeni Kontrollü Normalleşme sürecinin başarısı, toplum birey olarak her birimizin göstereceği dikkat ve itinaya bağlı olduğunu lütfen unutmayalım Hep beraber başaracağız Dedi..

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Anahtar Kelimeler:
BursaValiCanbolatTehlikeönce VatanMustafa Yıldız
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