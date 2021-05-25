Bursa'da Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor!

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, salgın sebebiyle uçuşlara ara verilen Bursa Yenişehir Havaalanı'nda, 24 Mayıs Pazartesi itibariyle uçuşlar tekrar başlayacak. İLK SEFER TRABZON'A.. İlk sefer, saat 14:00'te Bursa-Trabzon arasında gerçekleşecek.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Pandemi sebebiyle ara verilen Yenişehir Havaalanı, Erzurum, Muş ve Trabzon uçak seferleri 24 Mayıs Pazartesi (yarın) yeniden başlıyor. Trabzon-Bursa seferini yapacak ilk uçağı saat 14.00'te karşılayacak, Bursa-Erzurum seferinin ilk uçağını ise saat 15.00'te uğurlayacağız Hayırlı Olsun sözleriyle Bursalılara müjdeli haberi verdi.