Bursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu

Bursa Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte çok sayıda adreste kaçak silah ticareti yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli kişileri ve adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon başlatan ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların da olduğu belirtildi.