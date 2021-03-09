Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1548
ALTIN
417.646
DOLAR
7.6302
STERLİN
10.5745
EURO
9.0830
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
66 adet taşınmaz ihale...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik...
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da, cadde ve meydanlardaki kalabalık tedirginlik yarattı

SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ‘orta risk’ grubundan ‘yüksek risk’ grubuna çıkan Bursa’da, cadde ve meydanlarla çarşılardaki kalabalık, tedirginlik yarattı.

09 Mart 2021 Salı 10:30
11 Okunma
Bursa'da, cadde ve meydanlardaki kalabalık tedirginlik yarattı

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Mart’ta açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 100 binde 49’luk vaka sayısıyla 'orta risk’ grubunda yer alan Bursa, cumartesi günü açıklanan haritada, 58’lik vaka sayısıyla ‘yüksek risk’ grubunda yer aldı. Vaka sayılarındaki artışın ardından kentte, birtakım kısıtlamaların geri gelmesi bekleniyor. Marmara’daki tek ‘orta riskli’ il olma özelliğini kaybeden Bursa’nın cadde ve meydanlarındaki kalabalık, tedirginlik yarattı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

‘HATAYI KENDİMİZDE ARAMALIYIZ’

Kentteki kalabalığı ve unutulan tedbirleri değerlendiren Ertuğrul Kocabaş, “En büyük faktör havanın sıcak olması ve kısıtlamaların gevşetilmesi. Kalabalığı görüyorsunuz kimsenin mesafeye uyduğu yok. Olan yine vatandaşa olacak. Bunu yapan biziz, ederini çeken yine biz olacağız. Hataları kendimizde aramalıyız” dedi.

Çarşı ve pazarlardaki kalabalığa dikkat çeken Mehmet Vehbi Kamacı ise “Çarşı gördüğünüz gibi, korona halay çekiyor burada. Biz de çıkıyoruz ama sadece ihtiyacımız olan şeyler için çıkıyoruz. Böyle giderse vakalar artmaya devam eder” ifadelerini kullandı.

Yasakların gevşemesini insanların fırsata çevirdiğini dile getiren Mustafa Ketme, “Kaldırılan yasakları fırsat bilip, burada geziyorlar. Ama bu ülkeyi zora sokuyor. Dışarıdakiler, bu hastalığa yakalananlar ne durumda bilmiyorlar. O yüzden kafalarına göre gelip geziyorlar ama bu durum insanlar için kötü bir yere gidiyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKoronavirüsPandemiCovid19MutasyonAşıMaske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti
Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti
Akdeniz'in saklı ve renkli dünyası
Akdeniz'in saklı ve renkli dünyası
Adana merkezli 8 ilde icra şebekesi operasyonu: 21 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde icra şebekesi operasyonu: 21 gözaltı kararı
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı
Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı
Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı
Muş’ta kar yağışı ve fırtına
Muş’ta kar yağışı ve fırtına
Başkan Taban: "İnegöl Kültürlerin Merkezi"
Başkan Taban: "İnegöl Kültürlerin Merkezi"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma