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Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil'i satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle İncil’i almak için iletişim halinde oldukları belirlenen 2 kişi de yakalandı.

Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil'i satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle İncil’i almak için iletişim halinde oldukları belirlenen 2 kişi de yakalandı.

13 Aralık 2019 Cuma 15:47
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Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi

BURSA - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, tarihi İncil olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, papirüsun üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil ele geçirildi. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İncil'i satmak için görüştükleri belirlenen H.Ş. ve A.Ö. da yakalandı. 

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

DHA

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Bursada Bin Yıllık İncil Ele GeçirildiBursa
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