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Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü

BURSA'da tarihi surların arasında bulunan 120 yıllık ahşap bina, çıkan yangında çöktü.

31 Ocak 2021 Pazar 09:52
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Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü

Mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle zorluk çekerken, tarihi binanın çevresinde bulunan 4 ahşap bina da tahliye edildi, alevler 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Tevfik Püsküllü, alevlerin ahşap binayı kısa sürede sardığını belirterek, "Yangın bir anda çıktı ve bina ahşap olduğu için de her tarafı 2- 3 dakika içerisinde alev sardı" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi üzerinde, surların arasında kalan 3 katlı, tarihi 120 yıllık ahşap binada, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, binanın ahşap olmasının da nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki diğer ahşap binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarihi binayı saran alevleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında binanın 2 katı çökerek itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

'ÇOK ZOR ANLAR YAŞADIK'

Alevleri gören mahalle sakinleri evlerini kısa sürede terk ederek sokakta toplandı. Mahalle sakinlerinden Tevfik Püskül, bölgenin Osmanlı Devleti’nin Bursa’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve sit alanına girdiğini vurgulayarak, "Biz yanan binanın karşısındaki apartmanın en üst katında oturuyoruz. Evimizin içine şiddetli bir sıcaklık vuruyordu. Yangın bir anda çıktı ve bina ahşap olduğu için de her taraf alev oldu, 2- 3 dakika içerisinde bütün binayı sardı zaten. İtfaiye ekiplerine haber verdik, biz de evlerimizden takip ettik. Neyse ki kısa sürede söndürdüler. Diğer binalara sıçramadan yangın söndürülmüş oldu. Ama çok zor anlar yaşadık" dedi.

Tarihi bina çökerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaBinaTarihi BinaYangın
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