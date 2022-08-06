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Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde, 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:23
Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 75 AK 408 plakalı kamyonetin sürücüsü C.Y., araçta sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlar kazada yara almadı. Olay yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü C.Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. C.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan TIR'lardan birinde yüklü olan sıfır kilometre otomobillerden bazıları da kazada hasar gördü.

Kaza nedeniyle, 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla birlikte, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

DHA

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