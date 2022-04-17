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Bodrum'da orman ve makilik yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

17 Nisan 2022 Pazar 11:01
Bodrum'da orman ve makilik yangını

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi. Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da orman ve makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızıyla yayıldı. Yangına 10 arazöz, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda sivil toplum gönüllüsü müdahale etti. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. 6 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre toplam 2,5 hektarlık makilik ve bozuk orman zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

'SABATOJ OLABİLİR'

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı, yukarıda çok fazla. Şu an itibarıyla büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediliyor, genel itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Alevler, eskiden kalma taş evlerin bulunduğu alana girdi. Ancak bu evlerde yaşayan yok" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Rüzgarın etkisiyle yangın, Yakaköy'den Dereköy Dedeler mevkisine yayıldı. Bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük orman varlığı yok ama değer verdiğimiz makilik alan burası. Yarımadanın tam ortasında el değmemiş bir alan" diye konuştu

DHA

Son Güncelleme: 17.04.2022 12:28
Anahtar Kelimeler:
BodrumOrmanMakilikYangınİtfaiye
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