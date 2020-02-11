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Bitlis’te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 153 köy yolu kapalı

Bitlis’te kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 153 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Karla mücadelenin sürdüğü kent merkezinde ise şu ana kadar 2 bin kamyon karın şehir dışına taşındığı belirtildi.

11 Şubat 2020 Salı 12:47
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Bitlis’te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 153 köy yolu kapalı

BİTLİS - Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Kentin Hüsrevpaşa Mahallesi'nde tek katlı evler kara gömüldü, birçok yön tabelasının da karda kaybolduğu görüldü. Kar yağışı hayatı zorlaştırırken, belediye ekipleri, mahalle aralarındaki karları temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, biriken karları kamyonlarla kent merkezinin dışına taşıyor. Şu ana kadar kent merkezinden yaklaşık 2 bin kamyon karın taşındığı ifade edildi. Belediye ve karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 600 yerleşim biriminden 153’ünün halen ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladığını belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKar Kalınlığı153 Köy Yolu Kapalı
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