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Bitlis'te 'Eren Abluka-24' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Bitlis'te 483 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:22
Bitlis'te 'Eren Abluka-24' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'te 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca; Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 483 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

DHA

Son Güncelleme: 23.07.2022 13:25
Anahtar Kelimeler:
BitlisTerörOperasyonEren Abluka24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu
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