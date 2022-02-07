Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Elif Erkan, bir süre önce Muhammet Ali Özcan'dan boşandı. Özcan ve Erkan, daha sonra barışıp, ilişkilerini sürdürme kararı aldı. Çiftin ayrı kaldığı süreçte Erkan, iddiaya göre, Cemil Altıntaş ile birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen Özcan, Altıntaş ile görüşmek için Erkan ile birlikte evine gitti. Özcan, bir süre Altıntaş ile konuştu. Tartışma çıkınca da Özcan ve Erkan, evden ayrıldı. Bunun üzerine Altıntaş, Özcan ve Erkan'a giriş kattaki evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Elif Erkan ve Muhammet Ali Özcan, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Polis de Cemil Altıntaş'ı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Saçmaların vücudunun ön bölümüne isabet ettiği Elif Erkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu, göğüs bölgesinden yaralanan Muhammet Ali Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.