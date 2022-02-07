Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,924.61
ALTIN
790.04
DOLAR
13.56
STERLİN
18.34
EURO
15.50
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41...
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli...
Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak
Ankara Bilim Üniversitesi 9...
Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu

AFYONKARAHİSAR'da, boşandığı Elif Erkan (42) ile barışan Muhammed Ali Özcan (45), ayrıldıklarında eski eşinin Cemil Altıntaş (40) ile yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Özcan, Erkan ile beraber Altıntaş'ın evine gitti. Altıntaş, görüşmede çıkan tartışma sonrası evden ayrılan çifti balkondan pompalı tüfekle ateş edip yaraladı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:48
Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Elif Erkan, bir süre önce Muhammet Ali Özcan'dan boşandı. Özcan ve Erkan, daha sonra barışıp, ilişkilerini sürdürme kararı aldı. Çiftin ayrı kaldığı süreçte Erkan, iddiaya göre, Cemil Altıntaş ile birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen Özcan, Altıntaş ile görüşmek için Erkan ile birlikte evine gitti. Özcan, bir süre Altıntaş ile konuştu. Tartışma çıkınca da Özcan ve Erkan, evden ayrıldı. Bunun üzerine Altıntaş, Özcan ve Erkan'a giriş kattaki evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Elif Erkan ve Muhammet Ali Özcan, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Polis de Cemil Altıntaş'ı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Saçmaların vücudunun ön bölümüne isabet ettiği Elif Erkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu, göğüs bölgesinden yaralanan Muhammet Ali Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti
Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti
'Ege Denizi'nde 2021'de 629 geri time vakası raporlandı'
'Ege Denizi'nde 2021'de 629 geri time vakası raporlandı'
Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 Operasyonu' başlatıldı
Sobadan zehirlenen kadın öldü
Sobadan zehirlenen kadın öldü
Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi 
Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi 
Kocasını vurup, intihara kalkıştı 
Kocasını vurup, intihara kalkıştı 
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu 
Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu 
Üs bölgesinin yolu için 6 metrelik karda tüneller açıldı 
Üs bölgesinin yolu için 6 metrelik karda tüneller açıldı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma