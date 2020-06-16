Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu Londra’da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu...
Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca sansar görüldü
Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca...
Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık kisti olabilir
Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Hayvan deneyleri başlıyor
Kapat

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremde, bazı taş yapılar yıkıldı.

16 Haziran 2020 Salı 16:10
0 Okunma
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL - Önceki gün 5.7, dün de 5.6 büyüklüğündeki depremlerle sallanan Bingöl’de bugün de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Dinarbey köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.57’de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Dinarbey köyüne komşu Elmalı köyünde daha önceki depremlerde haser gören bazı taş yapılar yıkıldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kaynarpınar köyünde jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkılmış, göçük altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit olmuştu. Depremde 18 kişi de yaralanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölDeprem4.3 Büyüklüğünde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de 'labirent' üst geçitler şaşırtıyor
Karadeniz'de 'labirent' üst geçitler şaşırtıyor
Kemaliye’de minibüs Fırat’a uçtu: 5 ölü, 3 yaralı
Kemaliye’de minibüs Fırat’a uçtu: 5 ölü, 3 yaralı
Oyun oynarken kaybolmuştu! Acı haber geldi
Oyun oynarken kaybolmuştu! Acı haber geldi
Heyelandan saniyelerle kurtuldular
Heyelandan saniyelerle kurtuldular
İlçede vaka sayısı arttı, esnaf karar aldı: İş yerleri 10 gün açılmayacak
İlçede vaka sayısı arttı, esnaf karar aldı: İş yerleri 10 gün açılmayacak
Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara'da sağanak etkili oldu
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Tunceli'de maske takma zorunluluğu
Tunceli'de maske takma zorunluluğu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı