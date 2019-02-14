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Biga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştı

Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

Biga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştı

Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:26
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Biga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştı

ÇANAKKALE - Biga'da 3 gündür etkili olan yağmur nedeniyle, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay yatağındaki otopark ise Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Otoparkta park halindeki araçlar için de belediye hoparlörlerinden sürücülere araçlarını çekmeleri için uyarı yapıldı.

Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, ekiplerin çay kenarında gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Bölgemizdeki yağışların etkisiyle Kocabaş Çayı taştı. Ekiplerimiz Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otoparkta önlemlerini aldı. Otoparkın giriş ve çıkışları kapatıldı. Emniyet yetkilileriyle birlikte otoparkta bulunan az sayıda aracın sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Araçların kaldırılması için gerekli anons ve uyarıları yaptık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BigaKocabaş Çayı
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