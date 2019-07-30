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Beyşehir'de silah fabrikasında yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması sürerken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı önlem alındı.

Beyşehir'de silah fabrikasında yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması sürerken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı önlem alındı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:24
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Beyşehir'de silah fabrikasında yangın

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının çatı katında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi. Alevler, tamamen söndürülürken, işçilerin mühimmatı tahliye çalışmaları ise sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, yangının yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldüğünü belirtti. Yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığını anlatan İşbitirici, ''Yaklaşık 3 saat sürede yangın söndürüldü. Şu an yangınla ilgili son kattaki çalışmalar, temizlik çalışmaları devam ediyor. Konya'dan yangın araştırma ekibini çağırdık. Ekibin araştırmaları sonucu yangının çıkış nedeniyle ilgili daha net bilgilere sahip olacağız. Bizim ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi, elektrik aksamından görülüyor" dedi. 

Müdahale sırasında 4 kişinin hafif yaralandığını belirten İşbitirici, ''Onlara da burada ambulansta müdahale gerçekleştirildi. El birliğiyle yangını söndürdük. Mahalle ve ilçe halkından da büyük destek aldık'' diye konuştu. 

Yangının çatı katında sınırlı kaldığını dile getiren İşbitirici, ''Yangın çatı katıyla sınırlı kaldı ve oraya hapsettik. Yangının büyük gözükmesinin sebebi, orada tüfeklerin kabzelerinin çok olmasından kaynaklandı. Yangının hızla yayılmasına ve büyümesine sebep oldu'' dedi. 

Cevdet İşbitirici, fabrikanın yakınında itfaiye birimi bulunduğu için 112 Acil Servis'e ihbar gelmeden birkaç dakika önceden müdahale etmeye başladıklarını kaydetti.   

 

DHA

Son Güncelleme: 30.07.2019 06:41
Anahtar Kelimeler:
KonyaBeyşehirSilah FabrikasıYangın
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