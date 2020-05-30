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Beyşehir'de kadın eliyle 'kekik' üretiliyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesi Gökçekuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Uyanık, 25 dekarlık kıraç arazisini değerlendirmek için kekik ekti. Kekik üretimini mahallede yaygınlaştırmayı düşündüğünü ifade eden Uyanık, ''Mahallemizde kekik üretimi yapıyoruz. Burada mahalledeki kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza hem ekonomik hem istihdam olarak sağlaması yönünden güzel bir ürün denemesi yapıyoruz. Burada başarılı olursak, mahalledeki çiftçilerimize örnek olmuş olur'' dedi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:52
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Beyşehir'de kadın eliyle 'kekik' üretiliyor

Gökçekuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Uyanık, Beyşehir Belediyesi Başkanı Adil Bayındır'ın da önerisiyle kıraç arazisini kuru tarım yapılan buğday ve arpa gibi ürünler yerine daha fazla kazandıran ve pazar sıkıntısı yaşanmayan ürün olan kekiğe yönelmek istedi. Bunun üzerine ziraat mühendislerinin de desteğiyle 25 dekarlık alana kekik ekti. Kekik fidelerinin hassas olması nedeniyle kadın işçilerin ekim işinde çalışmasını tercih etti.

'MAHALLEMDEKİ ÇİFTÇİLERE DE ÖRNEK OLUP, TEŞVİK ETMEK İSTEDİM'

Mustafa Uyanık, kıraç alanı değerlendirebilmesi için Beyşehir Belediyesi'nin öncülük ettiğini belirterek, ''Beyşehir'deki kıraç alanı değerlendirmek ve ilçeye farklı ve daha karlı ürünler kazandırmak için harekete geçen Beyşehir Belediyesi, bize kekik ekebileceğimizi önerdi. Ziraat mühendislerinin de incelemesi sonucu 25 dekarlık araziye kekik ektik. Mahallemdeki çiftçilere de örnek olup, teşvik etmek istedim. Burada mahalledeki kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza hem ekonomik hem istihdam sağlaması yönünden güzel bir ürün denemesi yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağını umuyoruz. Kırsal bölgelerde kıraç bölgelerde ürünün tutunma oranının daha yüksek olduğunu düşünüldüğü için kırsalda bunu deniyoruz'' diye konuştu.

'KÖYÜMÜZE, MAHALLEMİZE FARKLILIKLAR KAZANDIRIYORUZ'

Muhtar Uyanık'a yardım eden kardeşi Cemile Eren (25) de kekiklerin kadın eli değerek yetiştirilmesinden mutlu olduğunu belirtti. Eren, ''Kamu yönetimi mezunuyum. Şu anda arkadaşlarla birlikte kekik dikimi yapıyoruz. Vaktimizi boş geçirmemek adına burada hem doğaya bir katkımız oluyor, hem de sağ olsun Beyşehir Belediyesi'nin bize kazandırdığı kekik üretimiyle köyümüze, mahallemize farklılıklar kazandırıyoruz'' dedi.

'BİRAZ DAHA NAZİK OLUNMASI GEREKİYOR'

Ziraat Mühendisi Nazan Özdoğan ise kekiğin pazar payının yüksek olduğu bir ürün olduğunu belirtti. Beyşehir'i farklı bir alternatif bir ürün kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Özdoğan, şunları söyledi.

''Biz alternatif ürün arayışı içerisindeyken Belediye Başkanımız Adil Bayındır’ın, çok büyük desteğiyle ve önerisiyle, kuru tarım arazilerinin değeri daha yüksek olan bir ürünle dikilerek çiftçiye daha fazla kazandırmasını hedefledik. Burada kekik üretimi yaptığımız zaman pazar sorunumuz olmayacak. Çiftçi, bir buğdaya göre daha fazla kazanacak. Burası adeta bir pilot bölge olmuş olacak. Fide dikme makinemiz de kadınlar çok daha iyi çalışıyorlar. Biraz daha nazik olunması gerekiyor. Kadınlarımıza da iş gücü olarak ekonomiye katmamız gerekiyor. Onların iş gücü bizim için çok önemli, onları da biz bu ekonomiye kattığımız zaman aile bireylerine de destek oluyorlar. Ayrıca burada bölge halkının kuru tarımı bırakıp, biraz daha fazla kazanacakları, pazar sorunu yaşamayacakları bir ürün elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaBeyşehirKekik
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