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Bergama'da makilik yangını

İZMİR'in Bergama ilçesinde makilikte yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14 Temmuz 2022 Perşembe 10:49
Bergama'da makilik yangını

Yangın, saat 09.30 sıralarında Sağancı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlerin bölgedeki süt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. 

ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

MERAYA SALINAN HAYVANLAR YANGINDAN KURTULDU

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki süt fabrikasına sıçrayan yangında, samanlıkların ve hayvan damlarının yandığı belirtildi. Tesis görevlilerinin yangını fark edip, meraya salmasıyla hayvanlar, yangından kurtuldu. Ayrıca 2 TIR, yanarak hasar gördü. 

Öte yandan yoğun duman nedeniyle Bergama-Dikili yolu, ulaşıma kapandı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. 

DHA

Son Güncelleme: 14.07.2022 13:33
Anahtar Kelimeler:
İzmirBergamaMakilikOrmanYangınİtfaiyeSöndürmeUçakHelikopter
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